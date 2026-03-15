Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 08 | 25

Alle 8:25 del 15 marzo 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio, attraverso il servizio Astral infomobilità. Le informazioni riguardano lo stato del traffico, eventuali incidenti e situazioni di rallentamento lungo le principali arterie della città e della regione. Il servizio mira a fornire dati tempestivi per i pendolari e gli automobilisti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sull'intera rete viaria Dove Al momento non si segnalano particolari problemi per gli eventi in programma sul territorio nel comune di Veroli in provincia di Frosinone oggi si svolgerà la gara podistica stra verolana a partire dalle 930 previste chiusure al transito veicolare in via San Giuseppe le Prata Contrada Campello e in altre strade interessate dal percorso della gara sempre Con riferimento agli eventi a Fondi in provincia di Latina va in scena la sfilata di moda fondi Fashion Show a partire dalle 16 attivi... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 08:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio grazie scorrevole sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 08:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in provincia di Roma rallentamenti sulla strada... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 13:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ferrovia termini Centocelle proseguono i ... romadailynews.it La situazione del traffico sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (venerdì 13 marzo) nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione facebook