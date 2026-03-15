Viabilità più sicura Con i dossi rallentatori

Sono stati installati nuovi dossi rallentatori e attraversamenti pedonali rialzati in diverse strade del territorio. Questi interventi mirano a migliorare la sicurezza stradale, riducendo la velocità dei veicoli in zone frequentate da pedoni e residenti. L’obiettivo è rendere più sicure le aree di passaggio e favorire un traffico più controllato in alcune vie della città.

Ecco i nuovi dossi rallentatori e attraversamenti pedonali rialzati in diverse vie del territorio. Attraverso una specifica ordinanza sono stati infatti individuati numerosi punti della viabilità cittadina in cui saranno installati dossi rallentatori prefabbricati, mentre in altre strade saranno realizzati attraversamenti pedonali rialzati. L’intervento nasce dall’esigenza di ridurre la velocità dei veicoli nei tratti urbani più sensibili, con particolare attenzione alla tutela dei pedoni e dei ciclisti. In alcune strade, per ragioni tecniche, non è stato possibile prevedere attraversamenti pedonali rialzati; per questo motivo l’amministrazione ha scelto di installare dispositivi rallentatori in serie, accompagnati da adeguata segnaletica di presegnalamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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