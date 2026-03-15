Sono stati completati i lavori di installazione dell’illuminazione notturna in via Vetreto, nel forese. Il progetto ha riguardato un tratto di oltre 2 chilometri, migliorando così la visibilità e la sicurezza della strada durante le ore serali e notturne. Le operazioni sono state portate a termine recentemente e la nuova illuminazione è ora funzionante lungo l'intera tratta.

Nel forese c’è più luce. Si sono infatti conclusi i lavori per l’implementazione del sistema di illuminazione notturna in un tratto di oltre 2 chilometri in via Vetreto. Siamo nella frazione di Sala e l’investimento è di 150mila euro, con gli interventi e le installazioni che si sono concluse entro i tempi previsti. L’obiettivo è rendere l’area più visibile e sicura, sia per residenti che per i passanti. L’illuminazione notturna migliorerà anche il comfort e l’accoglienza, incentivando il suo utilizzo da parte di pedoni e ciclisti. Inoltre l’area sarà più bella esteticamente, più attrattiva e vivibile. Per illuminare il tratto di via Vetreto si è proceduto alla realizzazione di 3 nuovi quadri elettrici e 71 nuovi basamenti per garantire la stabilità e la sicurezza dei nuovi lampioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Vetreto più sicura, conclusi i lavori per l’illuminazione notturna

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