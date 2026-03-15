Via Empedocle Restivo fermata del bus | Da quanto tempo non viene spazzata?
Una fermata del bus e dei pullman sulla via Empedocle Restivo, che collega la città con l'aeroporto e i paesi vicini, si trova in condizioni di trascuratezza. Alcuni cittadini hanno chiesto da quanto tempo non venga effettuata la pulizia della zona, evidenziando lo stato di abbandono in cui si trova l’area. La fermata rappresenta un punto di transito importante per molti utenti quotidiani.
Via Empedocle Restivo, fermata del bus e ora anche dei pullman che collegano la città con l'aeroporto e i paesi vicini. Secondo voi, dalle foto, da quanto tempo non viene spazzata?. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Articoli correlati
Via Empedocle Restivo, finti finanzieri truffano anziana e le svuotano la cassaforte: bottino da 100 mila euroCinque uomini si sono presentati in casa di una donna sostenendo di essere stati incaricati dal tribunale di effettuare un inventario dei suoi beni.
Pisa, bimba aggredita da tre rottweiler alla fermata del bus: salvata da un finanziere libero dal servizioUn finanziere del comando di Pisa, libero dal servizio, ha salvato una bambina dall'aggressione di tre rottweiler.