Via Empedocle Restivo fermata del bus | Da quanto tempo non viene spazzata?

Una fermata del bus e dei pullman sulla via Empedocle Restivo, che collega la città con l'aeroporto e i paesi vicini, si trova in condizioni di trascuratezza. Alcuni cittadini hanno chiesto da quanto tempo non venga effettuata la pulizia della zona, evidenziando lo stato di abbandono in cui si trova l’area. La fermata rappresenta un punto di transito importante per molti utenti quotidiani.