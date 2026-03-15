Via Crucis partigiana | anche Zuppi si schiera ma ignora i morti Usa

A Firenze si terrà una Via Crucis partigiana con la partecipazione dell’arcivescovo, in un evento che ha suscitato attenzione. La Conferenza Episcopale Italiana, guidata dal cardinale Zuppi, ha espresso il suo sostegno, anche se non si sono menzionati i morti americani coinvolti in episodi storici collegati alla guerra. L’iniziativa si svolgerà in una cornice religiosa, senza approfondimenti sui dettagli storici o sui protagonisti.

La Cei del card. Zuppi, com’è noto, si occupa molto di politica. Assai meno di Dio. L’ultima conferma viene da Firenze dove sarà celebrata un’insolita Via Crucis partigiana con l’arcivescovo. La notizia è uscita sulle pagine fiorentine del Corriere della sera: «Il prossimo 27 marzo l’arcivescovo Gambelli terrà la Via Crucis dei giovani dedicata alla pace lungo un percorso che si snoderà attraverso i luoghi della Firenze in guerra. Un momento pensato assieme all’Istituto storico toscano della Resistenza». I dettagli curiosamente non si trovano nel sito della Diocesi, ma appunto in quello dell’Istituto Storico della Resistenza: «Il prossimo 27 marzo alle ore 20. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Via Crucis partigiana: anche Zuppi si schiera ma ignora i morti Usa Articoli correlati Saronno, si è spenta la partigiana Bruna: addio a Ivonne Trebbi, fu anche deputata del PciSaronno, 2 gennaio 2026 – Saronno e tutta la Lombardia piangono Ivonne Trebbi, partigiana nota anche con il nome di battaglia Bruna, memoria storica... Leggi anche: A Roma festeggiano l’ennesimo sì al nuovo stadio ma la via crucis della burocrazia è appena all’inizio