Da lunedì 16 marzo, l’Anas inizierà i lavori di asfaltatura sulla Statale 12 tra il bivio

Il Comune fa sapere che a partire da domani, lunedì 16 marzo, l’Anas effettuerà i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale sulla Strada Statale 12, nel tratto compreso tra il bivio "Cimitero de La Lima" (km 70) e la zona delle "Vigne" (km 67) compreso l’abitato del paese di Popiglio. Verranno asfaltati tre chilometri interessati, negli anni, da frane e smottamenti, particolarmente nel 2024 e 2025. Si stima che i lavori dureranno almeno un paio di settimane, salvo prolungamenti dovuti all’eventuale maltempo, e saranno svolti in orario 7.30-18.30, escluso i prefestivi e festivi. Il tempo massimo previsto per la chiusura del cantiere è di due mesi ma, c’è la ragionevole convinzione che il cantiere finirà prima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via all’asfaltatura della Statale 12, compreso l’abitato di Popiglio

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