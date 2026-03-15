Vetements Gonna Destroyed Denim | stile punk o fast fashion?

Una gonna in denim distrutta di Vetements sta suscitando dibattito tra gli appassionati di moda, con alcuni che la vedono come un esempio di stile punk e altri come un prodotto di fast fashion. La silhouette presenta dettagli sfilacciati e un look usurato, caratteristiche tipiche del look punk, mentre la produzione di massa e i prezzi elevati fanno pensare a una strategia commerciale di fast fashion.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Denim chiaro e strappi: l’estetica ‘distressed’ di Vetements. L’estetica del capo si fonda su un denim chiaro che funge da tela per il marchio inconfondibile dello stile “destroyed” di Vetements. L’effetto usura non è casuale, ma un elemento progettuale intenzionale. Vetements Gonna 'Destroyed Denim Maxi Skirt' Analisi dei dettagli costruttivi. Il dettaglio più impattante è lo strappo situato sul lato inferiore della gonna. Questo elemento rompe la simmetria classica del tessuto, creando un contrasto visivo immediato tra il materiale integro e le parti distrutte. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vetements Gonna Destroyed Denim: stile punk o fast fashion? Articoli correlati Leggi anche: Etro Blazer Denim: stile italiano o fast fashion? Leggi anche: D&G Giacca Denim Used: stile vintage o fast fashion? Trying on Y2K Deadstock Halloween Costumes #spookyseason #costume #halloween