Vetements Bermuda ‘Fire’ | stile streetwear o fast fashion?

Il brand Vetements ha lanciato i Bermuda ‘Fire’, un capo che ha suscitato discussioni tra gli appassionati di moda. Il modello si inserisce nella categoria dello streetwear, ma alcuni osservatori lo identificano come esempio di fast fashion. La proposta è stata presentata di recente, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La discussione sulla sua collocazione nel panorama moda è aperta e continua.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il contrasto ‘Black & Orange Fire’: estetica e impatto visivo. La grafica a fiamme come elemento distintivo. La stampa “Black & Orange Fire” si distingue immediatamente per l’uso audace di toni arancione acceso, giallo brillante su un fondo nero profondo. Questa combinazione cromatica non è casuale: richiama direttamente le icone del fuoco e dell’energia tipiche dell’estetica streetwear contemporanea. Posizionamento nel mercato della moda. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vetements Bermuda ‘Fire’: stile streetwear o fast fashion? Articoli correlati Leggi anche: Vetements Gonna Destroyed Denim: stile punk o fast fashion? Leggi anche: McQueen Bermuda ‘Graffiti’: stile urbano o fast fashion?