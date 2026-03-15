Max Verstappen ha espresso forti critiche al nuovo regolamento tecnico di Formula 1 al termine del Gran Premio di Shanghai. Il pilota ha dichiarato che chi apprezza le gare attuali non comprende cosa sia l’automobilismo. Le sue parole sono state pronunciate subito dopo la corsa, senza ulteriori commenti o contestualizzazioni. La sua presa di posizione si concentra esclusivamente sulla regolamentazione in vigore.

Max Verstappen, al termine del Gran Premio di Formula 1 di Shanghai, ha fatto polemica sull’attuale regolamento tecnico. Il pilota Red Bull è uscito al 45esimo giro dalla gara. Le critiche di Verstappen verso il nuovo regolamento. Ai media presenti in pista, ha dichiarato: “ Se a qualcuno piace questo, allora non sa davvero cosa sia l’automobilismo. Regolamento terribile? È il peggiore in assoluto. Questo non è automobilismo. Fai un sorpasso netto, poi ti si scarica la batteria nel rettilineo successivo, poi fai di nuovo un sorpasso netto. C’è a chi piace così perché ci sono battaglie per la vittoria? Ma sono solo Kimi Antonelli o George Russell a vincere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Verstappen contro il nuovo regolamento tecnico: “Se a qualcuno piacciono queste gare, non sa cosa sia l’automobilismo”

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