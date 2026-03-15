Verona-Genoa | diretta DAZN orari e come vederla

La partita tra Verona e Genoa si terrà domenica 15 marzo alle 12, nella 29ª giornata di Serie A. La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN. I tifosi potranno seguire l'incontro seguendo le modalità di visione offerte dalla piattaforma. Nessun altro dettaglio sugli aspetti tecnici o sulle condizioni delle squadre è ancora stato comunicato.

La sfida tra Hellas Verona e Genoa della 29ª giornata di Serie A si giocherà domenica 15 marzo alle ore 12.30. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma DAZN, accessibile anche tramite i dispositivi Q e Glass. L’evento sportivo è inserito in un contesto competitivo teso: il Genoa, guidato da Daniele De Rossi, cerca di consolidare la sua posizione in classifica, mentre l’Hellas Verona punta a bissare una vittoria consecutiva dopo il successo contro il Bologna. Tutti gli appassionati possono seguire l’incontro sul canale 214 del telecomando o direttamente nell’applicazione dedicata. Il palinsesto televisivo e le modalità di accesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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