verona cerca ossigeno ma il renate non ci sta

La Virtus Verona affronta oggi alle 17.30 il Renate in una sfida che si presenta come un banco di prova importante per entrambe le squadre. La formazione veronese, reduce da recenti cambiamenti significativi, torna in campo dopo aver vissuto una fase di rinnovamento che ha attirato l’attenzione nel panorama calcistico nazionale. La partita si svolge allo stadio locale, con i giocatori pronti a scendere in campo per ottenere un risultato positivo.

La Virtus Verona, avversaria oggi alle 17.30 del Renate, ha appena attraversato una mezza rivoluzione che l’ha portata alla ribalta nazionale. Dopo 44 anni Gigi Fresco non è più l’allenatore. Mezza perché, come molti oramai sanno, Gigi Fresco è anche presidente e proprietario e di fatto, con questa mossa “a sensazione“ si è semplicemente auto-licenziato da quel ruolo, promuovendo il suo vice alla guida della squadra che naviga in cattivissime acque del girone A di Serie C. Non un divorzio, nemmeno una separazione, lo recita il comunicato diffuso nove giorni fa che precisa come “Gigi“ continuerà a seguire da vicino la compagine nel suo ruolo di vice allenatore e manager. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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