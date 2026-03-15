Sabato 14 marzo, nella questura di Verona, si è tenuta una cerimonia per ricordare due agenti morti 34 anni fa. L’evento ha visto la partecipazione di funzionari e colleghi, che si sono raccolti per rendere omaggio ai due uomini scomparsi. La mattinata è stata caratterizzata da momenti di commemorazione e rispetto, con interventi che hanno sottolineato il valore del loro servizio.

Nella mattinata di sabato 14 marzo, l’atmosfera all’interno della questura di Verona si è caricata di solennità per onorare la memoria di due uomini caduti trentaquattro anni fa. Ulderico Biondani e Vincenzo Bencivenga sono stati ricordati nel luogo dove oggi risiedono le istituzioni di pubblica sicurezza veronesi, con una deposizione floreale che simboleggia il rispetto istituzionale. La data del 14 marzo segna non solo un anniversario, ma un punto fermo nella storia della polizia locale, legato a eventi accaduti nel comune di Sommacampagna. Il coraggio come patrimonio collettivo. L’evento commemorativo ha la presenza delle massime autorità locali, tra cui il prefetto Demetrio Martino e la questora Rosaria Amato, uniti ai familiari delle vittime e al cappellano provinciale Don Nicola Bonomi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona: 34 anni dopo, il coraggio di Biondani e Bencivenga

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