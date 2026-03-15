Vergiate appartamento distrutto dal fuoco | evacuata famiglia con tre figli

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri mattina a Vergiate, in via Uguaglianza, per un incendio che ha colpito un edificio di due piani. L’incendio ha distrutto il tetto e provocato l’evacuazione di una famiglia con tre figli. Sul posto sono arrivati gli agenti delle forze dell’ordine e i soccorritori, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Vergiate, 15 marzo 2026 – Ore ad alta tensione ieri a Vergiate dove alle 7 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Uguaglianza per un incendio che ha devastato il tetto di un edificio di due piani. L’allarme è scattato quando alcuni residenti hanno notato il fumo uscire dalla copertura dell’abitazione. La centrale operativa ha inviato sul posto diverse squadre per fronteggiare l’emergenza: i vigili del fuoco sono arrivati con due autopompe, un’autobotte e un’autoscala, mezzi necessari per intervenire sia dall’interno sia dall’alto dell’edificio. L’impegno. Le fiamme si erano sviluppate nella parte superiore della struttura e hanno richiesto un intervento rapido per evitare che il rogo si estendesse al resto dello stabile o alle abitazioni vicine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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