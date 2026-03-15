Verboomen trionfa | 89.205% a ‘s-Hertogenbosch

Nel fine settimana di ‘s-Hertogenbosch, Justin Verboomen ha ottenuto un risultato eccezionale, conquistando l’89,205% dei voti nel contest di sabato 14 marzo. La sua vittoria, già annunciata il venerdì 13 marzo, si è consolidata nel secondo giorno di gara, confermando la sua supremazia nel settore. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti, ma Verboomen si è distinto nettamente dagli altri.

Il palcoscenico di ‘s-Hertogenbosch ha assistito a una doppia affermazione della classe, dove Justin Verboomen ha trasformato la sua vittoria del venerdì 13 marzo in un trionfo completo anche nel Freestyle del sabato 14 marzo. Con il punteggio impressionante dell’89.205% ottenuto in sella a Zonik Plus, il cavaliere belga ha chiuso con successo l’ultima tappa indoor della FEI Dressage World Cup 2025-2026 relativa alla Western European League. La competizione si è svolta davanti a un campo ristretto ma competitivo, formato da 15 binomi partecipanti che hanno portato al termine la stagione coperta prima delle finali previste ad aprile. Mentre il pubblico celebrava la precisione di Verboomen, la classifica finale ha scattare l’amazzone britannica Charlotte Fry con il suo cavallo Glamourdale all’89. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verboomen trionfa: 89.205% a ‘s-Hertogenbosch Articoli correlati Leggi anche: Equitazione: Justin Verboomen concede il bis a ‘s-Hertogenbosch nel Freestyle del dressage Leggi anche: Equitazione: Justin Verboomen vince a ‘s-Hertogenbosch nel Grand Prix della Dressage World Cup