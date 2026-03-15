Ventuno arresti in una settimana | dai gioielli in stazione ai colpi nei negozi

Nella settimana appena trascorsa, la polizia di Stato di Bologna ha effettuato numerosi controlli sul territorio che hanno portato all’arresto di ventuno persone. Tra i reati più frequenti ci sono furti di gioielli in stazione e colpi messi a segno in diversi negozi della città. Le operazioni sono state condotte congiuntamente da diverse unità di polizia.

La polizia di Stato di Bologna ha tracciato il bilancio di una settimana di controlli serrati sul territorio, culminata con l'arresto di ventuno persone. Le operazioni, che hanno visto la collaborazione tra Squadra mobile, Commissariati e Volanti, hanno colpito diversi fronti della criminalità, dallo spaccio di stupefacenti ai reati contro il patrimonio, fino alla cattura di latitanti. Tra gli interventi più rilevanti spicca il fermo di un ventiseienne italiano intercettato in un taxi proveniente da Parma in piazza delle Medaglie d’Oro. L'uomo è stato trovato in possesso di 30 mila euro in contanti e numerosi gioielli d'oro di dubbia provenienza, finendo in manette con l'accusa di truffa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Dai furti in casa all'evasione dai domiciliari: cinque arresti in una settimana da parte dei Carabinieri

Furti, due piste diverse . Per i colpi nei negozi sospettato un pesarese. Mediaworld: banda da fuoriTelecamere autostradali al setaccio e tracciamento delle targhe: per il colpo da centomila euro al MediaWorld le indagini si muovono ormai su scala...

Approfondimenti e contenuti su Ventuno arresti

Discussioni sull' argomento Case popolari occupate e 21 arresti: Roma blindata dai carabinieri, elicotteri in volo su Tor Bella Monaca; Bologna – spaccio, rapine e furti. Contrasto alla criminalità diffusa: 21 arresti in una settimana da parte della Polizia di Stato, per un bilancio di tre arresti al giorno. - Questura di Bologna | Polizia di Stato; Tre arresti al giorno nell’ultima settimana di controlli della Polizia a Bologna; Bologna: spaccio, rapine e furti. Contrasto alla criminalità diffusa, 21 arresti in una settimana.

In cella 13 narcos della malavitaUna nuova ondata di custodie cautelari per droga si è abbattuta sulla criminalità di Ostia. Dopo i ventuno arresti dell'altro giorno, ieri mattina i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno dato ... iltempo.it

Contrasto all'illegalità, 21 arresti e 22 persone denunciate. Carabinieri nelle periferie, identificate 801 persone e verifiche su 422 veicoli #ANSA facebook