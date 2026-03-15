A causa di venti che soffiano a 50 miglia orarie, l’IndyCar ha deciso di spostare in avanti di un’ora l’orario di partenza del Gran Premio di Arlington. La modifica riguarda la partenza della gara, che si terrà quindi un’ora prima rispetto all’orario originario. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza legati alle condizioni meteorologiche previste.

La minaccia di venti forti costringe l’IndyCar a spostare in avanti l’orario di partenza del Gran Premio di Arlington, anticipando la gara di un’intera ora. La corsa, inizialmente prevista per poco dopo le 13:00 ora EST, si svolgerà invece subito dopo le 12:00, con lo show pre-gara della FOX che inizierà alle 11:30. Questa modifica logistica impatta anche il programma mattutino: la corsa Indy NXT e il riscaldamento del mattino vengono posticipati rispettivamente alle 10:30 e alle 9:30. Il motivo è puramente legato alla sicurezza, dato che un avviso per venti elevati copre la zona dell’Arlington fino alla mezzanotte successiva. L’impatto meteorologico sulla strategia di gara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vento a 50 mph: IndyCar sposta gara di un’ora per sicurezza

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