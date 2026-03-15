A Ventimiglia, sabato 14 marzo, il porto turistico di Cala del Forte ha visto riunirsi circa 100 cittadini in un evento organizzato da Forza Italia per sostenere il voto favorevole al referendum costituzionale che si terrà il 22 e 23 marzo.

Il porto turistico di Cala del Forte a Ventimiglia ha ospitato sabato 14 marzo un raduno organizzato da Forza Italia per promuovere il voto favorevole al referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo. Oltre cento cittadini hanno aderito all’iniziativa, ascoltando spiegazioni giuridiche e politiche su una riforma che promette di modificare l’assetto istituzionale nazionale. L’evento si è svolto nel cuore della Riviera Ligure, trasformando lo spazio portuale in una piazza pubblica dove la discussione tecnica ha lasciato spazio al confronto diretto tra organizzatori e partecipanti. La presenza di autorità locali e regionali ha sottolineato come questa consultazione sia percepita come un momento cruciale per le garanzie democratiche del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ventimiglia: 100 cittadini per il Sì al referendum

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