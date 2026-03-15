Nella 22ª giornata di Serie A, Venezia ha completato una rimonta di 20 punti su Udine, sorprendendo tutti. La serata ha visto due partite importanti nell’est del paese, entrambe caratterizzate da risultati inaspettati. Le sfide si sono svolte nel corso della notte, portando a cambiamenti significativi in classifica e catturando l’attenzione degli appassionati.

Una notte densa di emozioni e rimonte ha chiuso gli anticipi della 22ª giornata di Serie A 2025-26, con due scontri decisi sull’arco orientale d’Italia. La Umana Reyer Venezia ha ribaltato uno svantaggio di oltre 20 punti per battere l’APU Old Wild West Udine 101-94, mentre il Pallacanestro Trieste ha superato le Dolomiti Energia Trentino 80-74. I numeri raccontano una storia diversa dal risultato finale: la capacità di reazione e la gestione dei ritmi di gioco hanno determinato l’esito in entrambe le partite. Non si tratta solo di chi segna più canestri, ma di come le squadre gestiscono le fasi di crisi e le opportunità offensive. L’anatomia della rimonta veneziana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia ribalta 20 punti: la rimonta che ha sorpreso Udine

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