Venezia-Padova trentunesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentunesima giornata di Serie B 20252026, Venezia e Padova si affrontano in una partita che si gioca in un momento chiave del campionato. La gara si svolge in Italia e le probabili formazioni sono state annunciate. La partita si può seguire su piattaforme televisive e digitali, mentre le formazioni sono state ufficializzate poco prima del calcio d’inizio.

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I lagunari cercano un’altra vittoria per avvicinarsi alla promozione, ma I biancoscudati cercheranno di bloccare i pani della capolista. Venezia-Padova si giocherà martedì 17 marzo 2026 alle ore 20 presso lo stadio Penzo. VENEZIA-PADOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lagunari hanno come principale obiettivo quello di tornare immediatamente in A, possibilmente senza i playoff. Per farlo c’è bisogno di difendere la prima posizione dagli assalti di Monza, Frosinone e Palermo, e contro il Padova sarà fondamentale raccogliere altri tre punti, dopo essere stata bloccata sul pareggio dalla Sampdoria nell’ultimo turno. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Venezia-Padova, trentunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Monza-Palermo, trentunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Juve Stabia vs Carrarese, trentunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Approfondimenti e contenuti su Venezia Padova trentunesima giornata... Temi più discussi: Diretta Venezia-Padova: dove vederla in tv e live streaming; Super Iemmello: per il Padova è notte fonda; Derby Venezia-Padova, trasferta vietata ai tifosi biancoscudati; Serie B, il programma fino al termine della regular season. Trasferta vietata contro il Venezia, Giordani: «Sono dispiaciuto»Martedì 17 marzo alle 20 è in programma una delle sfide più attese dai tifosi padovani. I biancoscudati, nella trentunesima giornata del campionato di serie B, saranno infatti impegnati in trasferta ... padovaoggi.it Padova-Venezia, il derby di B senza tifosi ospiti: ufficiale il divieto di vendita dei biglietti ai residenti delle province di Venezia e di TrevisoPADOVA - Ora è ufficiale, Padova-Venezia si giocherà senza tifosi ospiti. Stop, dunque, alla vendita dei biglietti per i residenti nelle province di Venezia e Treviso. La disposizione del Prefetto di ... ilgazzettino.it Venezia-Calcio Padova, i tifosi biancoscudati fanno ricorso al Tar contro il divieto di trasferta. I lagunari lanciano lo sciopero del tifo facebook Serie B, il Viminale vieta la trasferta a Venezia: i tifosi del Calcio Padova fanno ricorso al Tar x.com