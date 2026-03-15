Vedere così tanta gente tornare a vivere il Manfredonia Calcio è una soddisfazione indescrivibile

Dopo la partita, si percepisce ancora l’entusiasmo tra i tifosi e i giocatori del Manfredonia Calcio 1932, che hanno assistito a un ritorno importante per il club. Circa tre ore dopo il fischio finale, le emozioni sono vive tra chi ha assistito alla partita e chi fa il tifo per la squadra. La gente si è riunita per sostenere nuovamente il Manfredonia Calcio, creando un clima di grande partecipazione.

Sono passate circa tre ore dalla fine del match e dentro di me le emozioni corrono ancora fortissime, come i miei fantastici ragazzi del Manfredonia Calcio 1932. Sentire il boato del “Miramare”, vedere quegli occhi lucidi e percepire quell'adrenalina pura scorrere sotto la pelle: questo è il calcio che amo e il senso di questo progetto. Il 3-1 contro la quotatissima Paganese non è solo un punteggio fondamentale per centrare l'obiettivo stagionale, è il ruggito di un'intera città che si sta ritrovando coesa e sta tornando a sognare con il calcio. La mia gratitudine oggi è immensa. Vedere così tanta gente tornare a vivere il Manfredonia Calcio è una soddisfazione indescrivibile. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - ”Vedere così tanta gente tornare a vivere il Manfredonia Calcio è una soddisfazione indescrivibile” Articoli correlati Doppia soddisfazione per il settore giovanile del Manfredonia CalcioLunedì 9 marzo 2026, presso l'Hotel Barion di Bari-Torre a Mare, si è tenuto l’importante incontro istituzionale indetto dal Comitato Regionale... Ottolini: «Tornare alla Juventus è un'emozione indescrivibile»Un quadro chiaro delle dinamiche interne alla Juventus, delineando le principali voci riguardo al ritorno di Ottolini, alle politiche di mercato e ai...