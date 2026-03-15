Sono state installate reti di protezione sull'edificio del vecchio laboratorio analisi in Corso Matteotti, sopra i locali del Servizio territoriale dipendenze patologiche. La decisione arriva dopo una lunga attesa per mettere in sicurezza la struttura e prevenire eventuali incidenti causati dai piccioni che si erano accumulati nell’area. L'intervento mira a tutelare la stabilità dell’edificio e la sicurezza delle persone che vi operano.

Una situazione indecorosa che si trascinava da tempo ha trovato una soluzione concreta: installate le reti di protezione sull’edificio del vecchio laboratorio analisi in Corso Matteotti, proprio sopra i locali del Servizio territoriale dipendenze patologiche (Sert). L’obiettivo è chiaro: impedire ai piccioni di stazionare e nidificare, mettendo fine alla pioggia di guano che rendeva il vialetto d’accesso un percorso a ostacoli per utenti e operatori. In passato, l’area era stata oggetto di numerose segnalazioni per il degrado e la sporcizia. Gli utenti in cura, costretti a percorrere il vialetto sul retro per la somministrazione dei farmaci, dovevano camminare su un vero e proprio "tappeto" di guano, rimosso solo sporadicamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vecchio laboratorio analisi e piccioni: installate le reti di protezione

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Buongiorno Ho acquistato questo vecchio laboratorio, sono 2 piani, vorrei sistemarlo e arredarlo, sarei grato se mi aiutate con vostre idee Grazieee facebook