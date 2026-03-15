Vasto | la visita della Garante blocca il trasferimento

A Vasto, la visita della Garante ha portato a un’imprevista interruzione del trasferimento dei minori previsto nella casa famiglia locale. L’assetto della struttura è stato oggetto di ispezione, che ha determinato un arresto temporaneo del procedimento di spostamento. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda direttamente le modalità di gestione e sicurezza della casa famiglia.

L’assetto attuale della casa famiglia di Vasto ha subito un cambiamento cruciale che potrebbe bloccare il trasferimento dei minori. Gli operatori hanno ricostruito la fiducia con i bambini, rendendo obsoleto il motivo del trasferimento ordinato dal tribunale. La situazione si è evoluta dopo la visita della Garante nazionale dei minori, Marina Terragni, avvenuta nel pomeriggio della giornata odierna. L’incontro ha confermato il benessere dei piccoli ospiti e la professionalità del personale dell’Ecad 14 Alto Vastese. Il ribaltamento della dinamica familiare. Tutto nasce da una crisi esplosiva verificatasi a gennaio, quando il rapporto tra la madre dei minori e gli educatori si era deteriorato in modo irreparabile agli occhi dei bambini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vasto: la visita della Garante blocca il trasferimento Articoli correlati Tre bambini a rischio: la Garante blocca il trasferimento senzaUna decisione giudiziaria imminente rischia di separare la madre Catherine dai suoi tre figli, attualmente ospiti nella casa famiglia di Vasto. Leggi anche: Correa blocca il trasferimento dal Botafogo! La situazione dell’ex nerazzurro e il possibile trasferimento al San Paolo Aggiornamenti e notizie su Vasto la visita della Garante blocca il... Discussioni sull' argomento La Garante dell'Infanzia fa visita ai bimbi: Stanno bene, nessuno di loro fa sciopero della fame; Famiglia nel bosco, i figli potrebbero stare nella casa di Vasto per consentire ai genitori visite giornaliere; Garante Terragni in visita alla casa famiglia di Vasto: Ritratto misogino di Catherine; La garante Terragni a Vasto: Come usciranno i bimbi da qui? Traumatizzati. Scolaresca visita treno Tua con la Polfer di VastoL'affascinante mondo ferroviario agli occhi dei più piccini: questa mattina, nella stazione ferroviaria di RFI di Vasto-San Salvo, una scolaresca della scuola dell'infanzia 'Smerilli' della nuova ... ansa.it Il Palazzo Apostolico non è un edificio isolato ma un vasto complesso che conta circa un migliaio di ambienti e che rappresenta il centro operativo della Santa Sede facebook Asl Lanciano Vasto Chieti. Ecco il primo parto dolce, benvenuto Gioele! #abruzzo #cronaca #sanità x.com