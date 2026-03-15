Varese | la legge contro il cyberbullismo protegge davvero i

Varese si appresta ad ospitare un evento importante martedì 17 marzo, organizzato dall’associazione Essere Esseri Umani. L’incontro si concentrerà sulla tutela dei minori nel contesto digitale e sulla legge contro il cyberbullismo. La giornata vedrà la partecipazione di esperti, educatori e rappresentanti delle istituzioni, pronti a discutere delle misure di prevenzione e di protezione messe in atto.

La città di Varese si prepara ad affrontare una sfida educativa e giuridica cruciale il prossimo martedì 17 marzo, quando l’associazione Essere Esseri Umani organizzerà un incontro dedicato alla protezione dei minori dai rischi del mondo digitale. L’appuntamento, fissato alle ore 18.30 nella Sala Matrimoni del Comune in via Sacco 5, vedrà protagonisti la dottoressa Isabella Gioiosi e l’avvocata Lidia Muser, pronte a smontare i miti sulla sicurezza online. Mentre il dibattito pubblico spesso riduce questi fenomeni a semplici ragazzate, il quadro normativo italiano ha subito evoluzioni significative che trasformano radicalmente le responsabilità di genitori e istituzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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