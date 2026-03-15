Vannacci | appoggio a governo? Nostri principi linea rossa non negoziabili
Un rappresentante di Futuro Nazionale afferma che il gruppo ha principi irrinunciabili e una linea rossa che non può essere superata. Sottolinea che questa posizione influenzerà il sostegno o meno al governo Meloni, facendo riferimento a recenti comunicazioni della premier sull’Iran. La dichiarazione si concentra sulla ferma posizione del partito rispetto a determinati temi e sulla possibilità di supportare l’esecutivo in base a questi principi.
Roma, 15 mar. (askanews) – “Abbiamo principi non negoziabili, una linea rossa che non si varca: sulla base di questo Futuro Nazionale sosterrà o non sosterrà, come avvenuto in settimana sulle comunicazioni della premier sull’Iran, il governo Meloni”. Lo ha detto il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci parlando con i giornalisti a Montecatini prima del suo spettacolo “Il mondo al contrario – Remigrazione” al Teatro Verdi. “Il simbolo di Futuro nazionale non verrà usato nel 2026 per nessuna elezione amministrativa in Italia” e il partito nascerà “sostanzialmente con l’assemblea costituente si terrà a metà giugno”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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