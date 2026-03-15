Vannacci | appoggio a governo? Nostri principi linea rossa non negoziabili

Un rappresentante di Futuro Nazionale afferma che il gruppo ha principi irrinunciabili e una linea rossa che non può essere superata. Sottolinea che questa posizione influenzerà il sostegno o meno al governo Meloni, facendo riferimento a recenti comunicazioni della premier sull’Iran. La dichiarazione si concentra sulla ferma posizione del partito rispetto a determinati temi e sulla possibilità di supportare l’esecutivo in base a questi principi.