Il generale Roberto Vannacci si appresta a esibirsi al Teatro Verdi di Montecatini in un debutto artistico inedito. L'evento ha attirato l'attenzione di un pubblico interessato, mentre circa due milioni di persone, rimpatriate dagli Stati Uniti, sono coinvolte in questa iniziativa. La serata rappresenta un momento particolare nel percorso pubblico del generale, che si distingue per questa nuova esperienza.

Il generale Roberto Vannacci si prepara a salire sul palco del Teatro Verdi di Montecatini per un esordio artistico mai tentato prima. La data è fissata per la sera del 15 marzo 2026, alle ore 18:18. L’obiettivo non è l’intrattenimento puro, ma la diffusione di un concetto specifico chiamato remigrazione. L’ex militare e parlamentare europeo intende utilizzare il palcoscenico come strumento di dibattito pubblico diretto. Il tema centrale ruota attorno al ritorno volontario dei migranti verso i loro paesi d’origine. Non si tratta di un semplice spettacolo, ma di una performance politica basata sul libro Il mondo al contrario. Un palcoscenico come aula politica aperta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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