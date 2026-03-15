Il Vangelo del 15 marzo 2026 riporta le parole di un episodio in cui una persona, precedentemente cieca, ottiene la vista. La lettura è accompagnata da una riflessione di don Luigi Maria Epicoco che invita a meditare sulle parole di Gesù. La giornata si apre con questa narrazione, che invita a riflettere sulla trasformazione e sulla percezione della realtà.

Meditiamo il Vangelo del 15 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Gesù guarisce un uomo cieco dalla nascita, ma il miracolo diventa oggetto di polemiche e incredulità. In questo contesto, il Signore invia un messaggio profondo: la vera cecità è quella del cuore. In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 15 marzo 2026: «Ero cieco e ora ci vedo»

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