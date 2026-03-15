Van Aert torna | 5° e 10° in Tirreno pronto per le classiche

Wout Van Aert ha partecipato alla Tirreno-Adriatico, ottenendo un decimo posto alle Strade Bianche e una quinta posizione nella quarta tappa. Dopo aver corso nelle prime tappe, il ciclista si prepara ora alle prossime classiche, confermando la sua presenza nel gruppo dei favoriti. Finora non ha ancora conquistato alcuna vittoria in questa corsa.

Wout Van Aert mostra segnali di ripresa alla Tirreno-Adriatico, con un decimo posto alle Strade Bianche e una quinta posizione nella quarta tappa, pur non avendo ancora vinto nessuna frazione. Il belga della Visma-Lease a Bike si prepara per le classiche imminenti, tra cui Milano-Sanremo, dichiarando di sentirsi vicino alla vittoria in alcune fasi della gara. Matteo Jorgenson ha invece ottenuto il terzo posto nella classifica generale, mancando di poco la seconda piazza a causa di una differenza di pochi secondi con Giulio Pellizzari. La stagione si apre con un ritmo incerto per il campione del mondo, che ha subito una frattura nel ciclocross e una malattia a fine febbraio, ritardando la sua preparazione fisica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Van Aert torna: 5° e 10° in Tirreno, pronto per le classiche Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà Van der Poel contro Van Aert sul finale in sterrato?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa della... Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Camaiore-San Gimignano: orari, tv, percorso, favoriti. Van der Poel, Van Aert e Del Toro attesi sullo sterratoLa tradizionale apertura riservata alla cronometro di Lido di Camaiore è stata archiviata con il trionfo di uno stratosferico Filippo Ganna. Altri aggiornamenti su Van Aert Temi più discussi: Strade Bianche 2026, Wout van Aert torna al via dopo 5 anni: È il primo grande obiettivo stagionale, ma ci arrivo con più interrogativi di quelli che sperassi; Wout Van Aert alla vigilia delle Strade Bianche: Bello tornare a gareggiare in Italia, domani vedremo la mia preparazione; VAN AERT TORNA A SIENA, LA STRADE BIANCHE LO CHIAMA; La Cervélo S5 di Van Aert per lo sterrato: monocorona e 2 chicche…. Van Aert torna alla Strade Bianche: Arrivo con interrogativiNon vedo l’ora di gareggiare di nuovo in Italia. È un po’ che non mi presento alla partenza della Strade Bianche. Insieme alla squadra, abbiamo deciso di saltare questa corsa per qualche stagione, ma ... it.blastingnews.com Strade Bianche 2026, Wout van Aert torna al via dopo 5 anni: Ho scelto io di metterla in calendario, è il primo grande obiettivo stagionale© LaPresse - D'Alberto / FerrariWout van Aert torna finalmente alla Strade Bianche. Il ... msn.com Tirreno-Adriatico 2026, Wout Van Aert soddisfatto della sua condizione, ma ancora senza vittoria: “La pazienza è una virtù” x.com Mathieu van der Poel si concede il bis alla Tirreno-Adriatico L’olandese si impone a Martinsicuro regolando la volata di un gruppetto ristretto con dentro anche Van Aert e Ganna, scegliendo perfettamente il momento per lanciare lo sprint. È la seconda vi facebook