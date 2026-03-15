Valcanale | 650 famiglie senza legnatico il bosco è

Nella Valcanale oltre 650 famiglie non possono più prelevare legname dalla Foresta di Tarvisio da più di due anni. La comunità si trova senza il diritto storico di esercitare il legnatico, una pratica che rappresentava una risorsa fondamentale per molti abitanti della zona. La situazione riguarda esclusivamente il divieto di prelievo e non sono stati annunciati interventi o modifiche ufficiali.

La comunità della Valcanale si trova da oltre due anni priva dell’esercizio del legnatico, un diritto storico di prelievo legname dalla Foresta di Tarvisio. Durante una conferenza tenutasi a Ugovizza, i vertici dei consorzi vicinali hanno chiesto con urgenza l’attivazione di un tavolo istituzionale che includa Regione Friuli-Venezia Giulia, Comuni e Carabinieri per sbloccare la gestione forestale. Questa situazione blocca l’accesso a circa 650 famiglie locali a un bene fondamentale per la loro sopravvivenza economica e tradizionale. La mancata utilizzazione del bosco rischia di compromettere l’equilibrio idrogeologico dell’area alpina più grande gestita dallo Stato in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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