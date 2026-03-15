Oggi a Foppolo, in provincia di Bergamo, si è verificata una valanga mentre alcuni sciatori praticavano fuoripista. Diversi scialpinisti sono stati travolti dalla massa di neve e uno di loro si trova in condizioni gravi. La squadra di soccorso è intervenuta immediatamente per mettere in sicurezza la zona e prestare assistenza ai coinvolti. La situazione resta sotto controllo mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti.

Foppolo (Bergamo), 15 marzo 2026 – Allarme oggi, domenica 15 marzo, sulle montagne della provincia di Bergamo. Nella mattinata odierna si è registrata una valanga a Foppolo in zona Valgussera. L’allarme è scattato intorno alle 10.30 di questa mattina. Valanga a Foppolo, travolti tre scialpinisti: uno estratto dalla neve dai soccorritori La valanga . Stando a quanto riferito alcuni scialpinisti sarebbero andati fuoripista e sarebbero rimasti coinvolti nella valanga. Due sarebbero riuscirsi a mettersi al sicuro da soli, un’altra persona, un uomo di 36 anni, è stato soccorso dal Soccorso alpino. L’intervento dei soccorritori. Allertati i carabinieri della compagnia di Zogno, insieme a vigili del fuoco, Soccorso Alpino e due elicotteri alzatisi in volo da Bergamo e Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valanga a Foppolo, sciavano fuoripista: scialpinisti travolti, uno è grave

Articoli correlati

Valanga a Foppolo, travolti tre scialpinisti: uno estratto dalla neve dai soccorritoriLo smottamento è avvenuto nella mattinata di domenica 15 marzo in una zona fuori pista del Valgussera

Leggi anche: Valanga a Foppolo, travolti alcuni sciatori: “Erano fuoripista”

Tutti gli aggiornamenti su Valanga a Foppolo sciavano fuoripista...

Valanga a Foppolo, sciavano fuoripista: scialpinisti travolti, uno è graveL’allarme intorno alle 10.30 in zona Valgussera. Un 36enne è stato trasportato in ospedale in elicottero in codice rosso ... ilgiorno.it

Valanga a Foppolo, travolto uno scialpinista di 36 anni: estratto dalla neve dai soccorritoriFoppolo. Una valanga si è staccata nella mattinata di domenica 15 marzo in una zona fuori pista del Valgussera: l’allarme è scattato attorno alle 10.20 e immediatamente ha attivato la macchina dei ... bergamonews.it