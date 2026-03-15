Una valanga improvvisa si è abbattuta sulla zona di Valgussera a Foppolo, in provincia di Bergamo, domenica 15 marzo 2026. Tre persone sono rimaste coinvolte e una di esse versa in condizioni critiche, classificata in codice rosso. Le autorità sono intervenute sul posto per soccorrere i coinvolti e gestire la situazione.

Una valanga improvvisa ha colpito la zona di Valgussera a Foppolo, nella provincia di Bergamo, questa domenica 15 marzo 2026. Tre scialpinisti sono rimasti coinvolti nell’evento mentre praticavano fuoripista; due si sono salvati autonomamente, mentre un uomo di 36 anni è stato estratto dalla neve dai soccorritori e trasportato in codice rosso. L’allarme è scattato intorno alle 10.30 del mattino, innescando una mobilitazione che ha coinvolto carabinieri, vigili del fuoco e due elicotteri partiti da Bergamo e Sondrio. La catena montuosa come teatro dell’incidente. Il territorio bergamasco, noto per le sue valli impervie, ha ospitato questo evento critico proprio nel cuore della stagione invernale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valanga a Foppolo: 3 colpiti, uno in codice rosso

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