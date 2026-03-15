Gli Stati Uniti hanno conquistato l'oro nel torneo di para ice hockey a Milano Cortina 2026, battendo il Canada con il punteggio di 6 a 2 nella finale. La partita si è svolta recentemente, regalando agli americani la medaglia d’oro. Il risultato ha deciso l’ultima medaglia d’oro assegnata a questa edizione dei Giochi.

AGI - Va agli Usa l'ultima medaglia d'oro di Milano Cortina 2026. La nazionale statunitense ha vinto la finale del torneo di para ice hockey battendo per 6 a 2 il Canada. Come esattamente tre settimane fa in occasione della finale dei Giochi olimpici, i giocatori a stelle e strisce hanno sconfitto le foglie d'acero. In una 'Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena ' sold out, ovvero con 11.500 biglietti venduti, record assoluto per una partita di para ice hockey alle Paralimpiadi, gli Stati Uniti hanno conquistato il loro quinto titolo paralimpico consecutivo e il sesto della loro storia. Il racconto della partita. A sbloccare il risultato è stato dopo 8'39 l'americano Jack Wallace. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Va agli Usa l'oro nel para ice hockey. Canada sconfitto 6-2

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