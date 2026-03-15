Il teatro comunale Claudio Abbado di Ferrara ospiterà domenica 15 marzo alle 02:46 un concerto con il violinista Uto Ughi e l’orchestra de I Virtuosi Italiani. L’evento è rivolto alle famiglie e il biglietto costerà 8 euro. La serata prevede l’esibizione di Ughi in un contesto musicale dedicato a un pubblico di tutte le età.

Il Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara ospiterà domenica 15 marzo alle ore 02:46 un evento musicale dedicato alle famiglie, con l’esibizione del violinista Uto Ughi insieme all’orchestra de I Virtuosi Italiani. L’iniziativa fa parte della stagione di Ferrara Musica e mira a eliminare le distanze tra la musica colta e il pubblico giovane attraverso un formato pomeridiano e informale. L’ingresso sarà accessibile grazie a una tariffa speciale che prevede un costo di otto euro per gli adulti accompagnatori, mentre bambini e ragazzi fino ai diciotto anni avranno accesso gratuito alla sala. Questa scelta economica si inserisce in una strategia più ampia volta a rendere il rito del concerto dal vivo un’esperienza condivisa tra diverse generazioni, contrastando l’isolamento digitale dell’epoca attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uto Ughi a Ferrara: concerto in famiglia a 8 euro

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