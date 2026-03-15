Le azzurre del basket femminile hanno perso contro gli Stati Uniti con il punteggio di 93-59, subendo la loro prima sconfitta nelle qualificazioni ai Mondiali. La partita si è svolta in un palazzetto gremito, con le statunitensi che hanno preso il comando fin dall'inizio e mantenuto il vantaggio fino alla sirena finale.

L’Italia femminile ha subito la prima sconfitta nelle qualificazioni ai Mondiali contro gli Stati Uniti, con un risultato finale di 59-93. La partita si è svolta in un contesto dove le superstar della WNBA hanno imposto il loro livello tecnico e fisico, ma le azzurre hanno mostrato dignità nel tentativo di contenere l’avversario. Mentre il punteggio finale segna una netta inferiorità numerica, i dettagli del match rivelano una dinamica complessa: dopo un inizio promettente, il gioco è scivolato verso un dominio totale americano, guidato da Kahleah Copper e dall’accoppiata Caitlin Clark-Paige Bueckers. Nessun giocatore italiano è arrivato in doppia cifra nei punti segnati, con Olbis Andrè, Mariella Santucci e Lorela Cubaj che hanno totalizzato 9 punti ciascuna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA travolgono l’Italia: 93-59, le azzurre crollano

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