Usa maltempo a Detroit | forti raffiche di vento hanno divelto il tetto di una stazione di servizio

A Detroit, una stazione di servizio a Harrison Township ha subito danni a causa di forti raffiche di vento. Il maltempo che sta interessando alcune aree degli Stati Uniti ha causato il distacco del tetto dell’edificio. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento. Le autorità stanno valutando i danni e le eventuali riparazioni da effettuare.

Il maltempo sta colpendo parte degli Stati Uniti. Forti raffiche di vento hanno danneggiato una stazione di servizio a Harrison Township, Detroit. Centinaia di migliaia di persone sono rimaste senza corrente elettrica in Ohio, Pennsylvania e Michigan mentre diverse città del Minnesota hanno già dichiarato lo stato di emergenza neve a partire da domenica, quando è prevista quella che potrebbe essere la più grande nevicata della stagione. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, maltempo a Detroit: forti raffiche di vento hanno divelto il tetto di una stazione di servizio Articoli correlati Maltempo in Calabria: divelto il tetto di una scuolaUn violento ciclone, denominato Ulrike, ha causato il distacco di una porzione del tetto di una scuola elementare a Catanzaro questa mattina. Leggi anche: Maltempo a Roma, domani attesi temporali e forti raffiche di vento. Scatta l'allerta