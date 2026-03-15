Solo un rappresentante dell’opposizione ha risposto all’invito della premier di partecipare a un tavolo dedicato alle crisi geopolitiche ed energetiche legate alla Guerra del Golfo. La chiamata è stata rivolta a tutti i leader delle forze di opposizione, ma finora solo un esponente ha accettato di sedersi a discutere le questioni sollevate. La partecipazione rimane aperta, ma non ci sono altre adesioni ufficiali.

Alla fine solo Carlo Calenda ha accolto l’invito della premier a sedersi al tavolo dell’emergenza geopolitica e energetica della Guerra del Golfo. Ve lo aspettavate? "Credo che nei più abbia prevalso l’interesse elettorale, forse anche il timore di demotivare il fronte referendario che si alimenta dallo scontro. Dispiace, ma non sorprende – esordisce il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso –. Peraltro, che il clima fosse questo lo si era compreso anche dal livello degli insulti con cui alcuni esponenti delle opposizioni hanno accolto gli interventi del governo sul conflitto e sui rischi per il nostro Paese". L’opposizione, però, fa l’opposizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Urso: l’opposizione collabori

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