Urlo Stosa! Grantorino va al tappeto Nel finale decide la tripla di Guerra

Nel finale di partita, la Virtus Grantorino ha segnato una tripla decisiva di Guerra, portando a casa la vittoria per un punteggio di 69-68 contro Stosa. La squadra di casa ha schierato Bertaina, Bossola, Milone, Zumstein, Ficetti, Losito, Fracasso, Barla, Mancino e Ventigeno, mentre Stosa ha avuto in campo giocatori come Grantorino, Grillo, Obaseki e altri. La gara si è conclusa con il team di Grantorino che ha prevalso negli ultimi secondi.

GRANTORINO 68 STOSA VIRTUS 69 GRANTORINO: Bertaina 3, Bossola 5, Milone, Zumstein 7, Ficetti 8, Losito 6, Fracasso 12, Grillo ne, Obaseki, Barla 9, Mancino 12, Ventigeno 6. Allenatore Comazzi. VIRTUS: Braccagni 2, Redaelli, Costantini 6, Calvellini 13, Morciano 12, Gianoli 8, Bartelloni ne, Guerra 18, Cini ne, Crocetta 2, Castellino 8. Allenatore Evangelisti. Arbitri: Dell’Accio, Ugo. Parziali: 19-17; 40-39; 58-57. SALUZZO – Vittoria in un finale al cardiopalma per la Stosa che passa sul parquet di Grantorino grazie ad una tripla di Guerra nei secondi finali, al termine di una partita combattuta punto a punto dal primo all’ultimo secondo. 69-68 il punteggio finale in favore della Virtus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Urlo Stosa! Grantorino va al tappeto. Nel finale decide la tripla di Guerra Articoli correlati Leggi anche: Stosa al rush finale contro GranTorino. Guerra suona la carica: "Avanti così" Avanti Costone! Al PalaOrlandi assalto a Lucca. Stosa Virtus in trasferta. Ostacolo GrantorinoÈ il match di cartello di giornata: Costone-Lucca, di scena questa sera alle 21 al PalaOrlandi, mette in palio due punti importantissimi per definire...