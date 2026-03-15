Universitatea Cluj-CFR Cluj lunedì 16 marzo 2026 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 16 marzo 2026 alle 19:30 si disputa il primo turno dei playoff scudetto nella Liga I romena, con il derby tra Universitatea Cluj e CFR Cluj. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote per questa partita. L'incontro rappresenta l'apertura ufficiale della fase finale del campionato.

Si aprono i playoff scudetto in Liga I romena e la prima giornata propone il Derbiul Clujului tra l’Universitatea Cluj e il CFR Cluj.  La stagione per entrambe è stata piena di alti e bassi, con gli Studen?ii allenati da Bergodi che hanno lottato per il primato assieme a Rapid Bucarest e Universitatea Craiova, mentre i Ceferi?tii di Pancu sono arrivati a questo punto rimontando posizioni su posizioni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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