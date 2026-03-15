Lunedì 16 marzo 2026 alle 19:30 si gioca il derby tra Universitatea Cluj e CFR Cluj, due squadre che si sfidano nella prima giornata dei playoff scudetto della Liga I romena. La partita si svolge nello stadio di Cluj e rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni. I tifosi sono pronti ad assistere a questa sfida che mette in campo due delle principali squadre della regione.

Si aprono i playoff scudetto in Liga I romena e la prima giornata propone il Derbiul Clujului tra l’Universitatea Cluj e il CFR Cluj. La stagione per entrambe è stata piena di alti e bassi, con gli Studen?ii allenati da Bergodi che hanno lottato per il primato assieme a Rapid Bucarest e Universitatea Craiova, mentre i Ceferi?tii di Pancu sono arrivati a questo punto rimontando posizioni su posizioni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Universitatea Cluj-CFR Cluj (lunedì 16 marzo 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici

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