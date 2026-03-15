Università in crisi | -3,3% di iscritti il crollo

Le università italiane hanno registrato una diminuzione del 3,3% di studenti iscritti rispetto all’anno precedente. Le nuove matricole sono calate da 338 a circa 326, causando una riduzione generale delle presenze nelle aule. I dati evidenziano un trend di calo che riguarda diverse istituzioni del settore. La diminuzione riguarda principalmente le iscrizioni ai corsi di laurea triennali e magistrali.

Le aule delle università italiane si stanno svuotando: le matricole sono crollate del 3,3% rispetto all’anno precedente, scendendo da 338.893 iscritti nel biennio 202425 a 327.468 nel 202526. È la prima volta dal periodo post-pandemico che i numeri vanno in calo, segnando un punto di svolta critico per il sistema accademico nazionale. Mentre gli atenei tradizionali perdono terreno a causa della denatalità e dei trend demografici avversi, un’altra realtà sta emergendo con forza: le università telematiche hanno raddoppiare la loro utenza in soli cinque anni. I dati indicano un passaggio netto da circa 140mila iscritti nel 201920 ai oltre 300mila registrati nel 202425, trasformando l’istruzione online da alternativa marginale a scelta strategica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Università in crisi: -3,3% di iscritti, il crollo Articoli correlati Università, il bilancio di Edvance: oltre 130 corsi e 23mila iscrittiPisa, 18 febbraio 2026 – Un bilancio significativo per Edvance, il digital education hub nazionale che sta rendendo accessibile a tutti la formazione... Università di Perugia, cresce il numero degli iscritti al master in biomeccanica cervico mandibolareInaugurato il secondo anno del percorso formativo rivolto a odontoiatri e fisioterapisti. The $8 Latte Didn't Make You Poor. This Did Tutti gli aggiornamenti su Università in crisi 3 3 di iscritti il... Discussioni sull' argomento Fusione Atenei, la proposta del rettore Quagliarini (Univpm) e quelle Università che difendono solo le poltrone. IL FONDO DEL DIRETTORE...; Crisi & bombe. Gennaio, produzione industriale in rosso. Sul 2025 meno 3,6%; Dal Mur 1,3 milioni a Università calabresi per assumere 46 ricercatori; Piazzapulita, replica integrale della prima puntata 5/3/2026. La ricerca, pubblicata Environmental Pollution, è stata portata avanti dall’Università Federico II di Napoli facebook Approvata la concessione d’uso all’Università Roma Tre dell’ex stabilimento Mira Lanza. L’intervento consentirà di recuperare un’area in stato di abbandono e di rispondere alla necessità di alloggi universitari pubblici. Info: ow.ly/Uzic50YtZN1 x.com