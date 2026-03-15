Un’altra valanga nella Bergamasca A Colere un distacco a lastroni con un fronte di 60 metri | soccorsa una persona

Una valanga si è staccata oggi a Colere, in provincia di Bergamo, causando un distacco a lastroni lungo un fronte di 60 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno recuperato una persona rimasta coinvolta nell'evento. La zona è stata immediatamente messa in sicurezza e le operazioni di soccorso sono proseguite senza sosta. Nessun altro ferito è stato segnalato.

Colere (Bergamo), 15 marzo 2026 – È stata una giornata complicata, sulle montagne della Bergamasca, a causa delle “abbondanti precipitazioni unite alla forte attività eolica, che fanno aumentare significativamente il pericolo valanghe”, come si legge nel bollettino valanghe di Arpa per la giornata di oggi sulle Orobie. Oltre alla valanga di Foppolo, in un tratto non all'interno delle piste nei pressi della “Valgussera”, che ha coinvolto un 36enne portato in ospedale con l’elisoccorso, questa mattina un altro episodio simile si è verificato poco lontano, sotto Cima Verde, verso il Passo dello Scagnello, sopra il rifugio Albani (in territorio comunale di Colere). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un’altra valanga nella Bergamasca. A Colere un distacco a lastroni con un fronte di 60 metri: soccorsa una persona Articoli correlati Piancavallo, valanga dal Tremol: fronte di 70 metriMomenti di apprensione nella tarda mattinata del 29 gennaio, poco prima di mezzogiorno, quando una valanga di grandi dimensioni si è staccata nella... Sciano fuoripista e provocano una valanga nella Bergamasca, denunciato il ferito 46enne: gli altri 8 fuggonoSi è verificata una valanga di circa 30 metri a Foppolo (Bergamo) che ha coinvolto 9 sciatori fuoripista. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Un'altra valanga nella Bergamasca A... Discussioni sull' argomento Valanghe, serve allerta. La valutazione del grado di pericolo spiegato dagli esperti di Arpa Lombardia - Video; Pirovano, un centesimo di felicità. Prima vittoria in Coppa del Mondo; Se Krstovic è il migliore, Scamacca contro l’Inter è ancora una volta il peggiore in campo; LA VALANGA DI GOL IN CHAMPIONS: QUALCHE MERITO, MA MOLTE COLPE. Valanga a Foppolo, sciavano fuoripista: scialpinisti travolti, uno è graveL’allarme intorno alle 10.30 in zona Valgussera. Un 36enne è stato trasportato in ospedale in elicottero in codice rosso ... ilgiorno.it Maxi incidente d’auto a Caravaggio nella Bergamasca: 2 morti e 8 feriti facebook