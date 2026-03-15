Una fotografia di settembre 1942 mostra alcuni giovani reclute della classe 1923, probabilmente appena arruolati, in divisa. La foto, conservata tra vecchi oggetti, testimonia un momento storico in cui molti di loro si trovano a dover affrontare la chiamata alle armi. La scena rivela i volti giovani di chi si prepara a partire, in un periodo segnato dalla guerra.

Tempi di guerra in casa nostra. Spunta dai cassetti una vecchia foto ricordo, settembre 1942. Reclute, poco più che ragazzi, della classe 1923. Ci sono in quella foto che vi riproponiamo anche giovani cesenati (se qualche lettore riconoscesse il volto d’un suo familiare di ieri ce lo faccia sapere: non sarà problema fornigli buona copia della foto). Occhio alle divise, non tutte uguali: perché quelle reclute erano state già assegnate a contingenti militari diversi? Non solo: già nel 1941 stoffe, cuoio, rame, ferro, stagno scarseggiavano alla grande, vivande alimentari comprese: vigeva un sempre apro razionamento. Dopo un sommario... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una lotteria tra la vita e la morte. I ragazzi del 1923 vanno in guerra

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