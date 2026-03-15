Una battaglia giusta L’elenco va modificato

La questione delle aree montane è complessa e coinvolge diversi attori che chiedono modifiche all’elenco delle zone interessate. La discussione si concentra sulla necessità di aggiornare le classificazioni attuali, evitando interpretazioni politiche. La problematica riguarda i criteri per definire le aree montane e le relative implicazioni amministrative. La richiesta di intervento arriva da rappresentanti locali e associazioni di settore.

La questione delle aree montane è complessa e tutto serve tranne la speculazione politica. Dopo anni e vari tentativi, il Governo attuale mette mano ad un provvedimento con l’intento di garantire servizi essenziali in Comuni ubicati in aree montane, isolate ed emarginate e che a causa dell’invecchiamento della popolazione, del calo demografico e delle carenze infrastrutturali con progressiva perdita di servizi e impoverimento socio economico rischiano oggi l’abbandono. Per individuare i comuni che più vivono questa emergenza il Governo ha fatto una proposta iniziale che andava a ridurre fortemente il numero degli Enti montani. Successivamente, in un confronto con le Regioni e ANCI, il Governo ha aperto ad una trattativa per ampliare quell’elenco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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