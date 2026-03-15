un valentino a quattro ruote

Un giovane pilota italiano di 19 anni ha vinto una gara di Formula Uno, facendo ascoltare per la prima volta l'inno nazionale in questa categoria quest'anno. La vittoria ha suscitato emozioni tra il pubblico e i tifosi italiani, che hanno assistito a un momento di grande partecipazione. La gara si è svolta in una domenica di marzo, e il giovane ha attraversato il traguardo tra le lacrime di gioia.

Le lacrime di gioia, finalmente l'inno di Mameli in Formula Uno, l'Italia che si risveglia una domenica di marzo con il viso acqua e sapone di un ragazzino che a 19 anni entra, prepotentemente, nel cuore di tutti noi. Andrea Kimi Antonelli. Oltre che un fenomeno al volante, dicono che sia anche un po' discolo e monello. E allora, lasciateci volare e sognare, questa favola assomiglia tanto a quella che vivemmo piu o meno 30 anni fa, tra Tavullia e il mondo. Kimi, il nuovo Valentino Rossi a quattro ruote? Un po' è un azzardo, sì, ma talvolta è bello sperare. Sognare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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