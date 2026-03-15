Un tifoso impedisce il Grand Slam all’Italia! Cosa è successo al World Baseball Classic contro Porto Rico

Durante il quarto inning del quarto di finale tra Italia e Porto Rico al World Baseball Classic, un tifoso ha impedito all’Italia di ottenere il Grand Slam. La scena si è verificata in un momento cruciale della partita, creando scompiglio tra i giocatori e il pubblico presente allo stadio. L’episodio ha attirato l’attenzione di tutti i presenti e ha modificato momentaneamente il ritmo dell’incontro.

Situazione particolare che si è verificata nel corso del quarto inning del quarto di finale tra Italia e Porto Rico al World Baseball Classic. Un fatto, questo, che permette anche di approfondire un aspetto regolamentare che non sempre viene tenuto in particolare conto, ma esiste e come tale va rimarcato. I fatti: nel corso del citato inning, con le basi azzurre piene, Andrew Fischer, alla battuta contro il rilievo portoricano Quinones, si è trovato a spedire la palla lontano, molto lontano. Sulle tribune o quasi, in sostanza. Solo che, a quel punto, è arrivata la presa al volo di un tifoso portoricano che si è quasi “tuffato” col braccio in campo per prendere la palla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Un tifoso impedisce il Grand Slam all’Italia! Cosa è successo al World Baseball Classic contro Porto Rico Articoli correlati LIVE Italia-Porto Rico, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: dentro o fuori contro i temibili caraibiciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale... Leggi anche: Italia-Porto Rico al World Baseball Classic: orario e dove vederla, anche in chiaro