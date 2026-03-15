Un sistema internazionale cambiato Perché i meccanismi di ieri non bastano più

Da formiche.net 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sistema internazionale sta cambiando, e i meccanismi di ieri non sono più sufficienti. La nostalgia per le vecchie regole del diritto internazionale è forte, soprattutto tra le forze politiche di sinistra. Le tensioni crescono mentre le strutture esistenti vengono messe alla prova da nuove sfide e complessità globali. La questione rimane aperta, senza che siano ancora definiti nuovi equilibri.

C’è grande nostalgia, specie a sinistra, per le vecchie regole del diritto internazionale. Comprensibile. Avevano garantito un lungo periodo di pace, appena intaccato da episodi circoscritti che avevano la caratteristica, seppur con qualche eccezione, di guerre a bassa intensità. Allora il mondo era diviso in due blocchi contrapposti. Due aree di influenza all’interno delle quali, le due maggiori potenze – Stati Uniti e Unione Sovietica – avevano diritto di vita e di morte. Al punto che quando nel 1956 Gran Bretagna, Francia ed Israele, contro il volere dell’Egitto, tentarono di occupare il Canale di Suez, la minaccia di un intervento congiunto degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica, fu sufficiente per risolvere la questione, a danno degli altri Paesi occidentali. 🔗 Leggi su Formiche.net

un sistema internazionale cambiato perch233 i meccanismi di ieri non bastano pi249
© Formiche.net - Un sistema internazionale cambiato. Perché i meccanismi di ieri non bastano più

Articoli correlati

Leggi anche: Le riserve mondiali di petrolio non bastano più: ecco perché Trump sblocca il greggio russo

Leggi anche: Longevità e VILPA: cosa sono e perché bastano cinque “scatti” al giorno per vivere più a lungo

CLAN DEI CASALESI: 30 Anni di Veleni nella Terra dei Fuochi | Il Sistema Invisibile

Video CLAN DEI CASALESI: 30 Anni di Veleni nella Terra dei Fuochi | Il Sistema Invisibile

Altri aggiornamenti su sistema internazionale

Discussioni sull' argomento Petrolio, la settimana in cui il mercato è cambiato; ‘Una guerra civile fredda’; ONU e il diritto di veto: il nodo della riforma; Chivu: Vincendo non cambiava nulla. Il rigore? Esiste un Var che ha fatto un check, almeno credo...

Trova facilmente notizie e video collegati.