Il sistema internazionale sta cambiando, e i meccanismi di ieri non sono più sufficienti. La nostalgia per le vecchie regole del diritto internazionale è forte, soprattutto tra le forze politiche di sinistra. Le tensioni crescono mentre le strutture esistenti vengono messe alla prova da nuove sfide e complessità globali. La questione rimane aperta, senza che siano ancora definiti nuovi equilibri.

C’è grande nostalgia, specie a sinistra, per le vecchie regole del diritto internazionale. Comprensibile. Avevano garantito un lungo periodo di pace, appena intaccato da episodi circoscritti che avevano la caratteristica, seppur con qualche eccezione, di guerre a bassa intensità. Allora il mondo era diviso in due blocchi contrapposti. Due aree di influenza all’interno delle quali, le due maggiori potenze – Stati Uniti e Unione Sovietica – avevano diritto di vita e di morte. Al punto che quando nel 1956 Gran Bretagna, Francia ed Israele, contro il volere dell’Egitto, tentarono di occupare il Canale di Suez, la minaccia di un intervento congiunto degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica, fu sufficiente per risolvere la questione, a danno degli altri Paesi occidentali. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Un sistema internazionale cambiato. Perché i meccanismi di ieri non bastano più

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