Un Siena che non si arrende | pareggio nel recupero a Prato finisce 3-3 il big match

Nel recupero di ieri a Prato, il Siena ha conquistato un pareggio 3-3 in un match di grande intensità. La partita, valida per la Serie D Girone E, è terminata con un risultato che ha mantenuto entrambe le squadre in corsa. I giocatori hanno dato vita a un incontro ricco di azioni e emozioni, senza che si siano verificati episodi controversi o decisioni arbitrali particolarmente discusse.

Prato, 15 marzo 2026 – E’ un Siena indomabile, che non si arrende e strappa un pareggio importantisimo nel big match di Serie D Girone E contro il Prato. Allo stadio Lungobisenzio c’era il pubblico delle grandi occasioni. E il Siena non si è fatto intimorire, sostenuto anche dai 200 tifosi bianconeri che avevano raggiunto la città. Finisce 3-3 dunque una sfida attesa una settimana intera, un big match che permette al Siena di restare agganciata al treno playoff. Impedendo a sua volta al Prato di entrare nella parte alta della classifica, con le due squadre divise da un punto. Una lotta serrata insomma quella tra le due toscane, che continuerà anche a distanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un Siena che non si arrende: pareggio nel recupero a Prato, finisce 3-3 il big match Articoli correlati Leggi anche: Calcio, Serie A: pareggio nel big match tra Inter e Napoli. Si ferma il Milan, torna sotto la Juventus Leggi anche: Inter Napoli LIVE 2-2: il big match di San Siro finisce con un pareggio. McTominay risponde ai gol di Dimarco e Calhanoglu Aggiornamenti e contenuti dedicati a Un Siena che non si arrende pareggio... Discussioni sull' argomento Morte di Simone Casini, la famiglia non crede al suicidio; Una rinuncia dietro l'altra ma il Torneo Internazionale non si arrende, ecco in pista un'ex squadra di Serie A; Rimonta da brividi al Ceravolo: Catanzaro da 0-2 a 3-2, Empoli travolto; Tante rinunce e le Big che lo snobbano, il Torneo Internazionale sgomita ma non ha più il sex appeal di un tempo. 10° Siena 9° Lucca 8° Verona 7° Trieste 6° Arezzo 5° Padova 4° Pistoia 3° Belluno 2° Bolzano Ecco la città italiana dove la vita costa di più facebook STRAORDINARI VICOLI MEDIOEVALI DI MONTALCINO-SIENA. x.com