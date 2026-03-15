un grande sinner strapazza zverev finale a indian wells con medvedev

A Indian Wells, Jannik Sinner ha disputato la sua decima finale in un torneo Masters 1000, sconfiggendo con facilità Sasha Zverev, attualmente al quarto posto nel ranking mondiale. La partita si è conclusa con un netto successo per il tennista italiano, che ha dominato l’incontro senza lasciare spazio all’avversario. La sfida si è svolta nel rispetto delle regole e senza episodi controversi.

La decima finale in carriera in un Masters 1000 arriva per Jannik Sinner a Indian Wells dove ha demolito il tedesco Sasha Zverev, numero quattro al mondo. Il punteggio non ammette discussioni: Sinner ha vinto 6-2,6-4 in un’ora e 23 minuti con un dominio totale del match. I segnali di uno stato di forma in crescendo si erano già visti nei quarti di finale, ma stavolta Sinner ha giocato il suo miglior tennis anche se la tradizione contro il tedesco era molto favorevole: Jannik aveva vinto i cinque precedenti, sempre in semifinale, e in tutte le occasioni aveva poi trionfato nel torneo. Percorso netto Sinner ha vinto tutte le partite in due set a Indian Wells gestendo bene tutti i momenti di difficoltà e superando anche le difficoltà dovute al caldo. 🔗 Leggi su Panorama.it

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