un carcere per gourmet pranzi solidali coi detenuti

Cinque pranzi solidali si sono svolti alla Casa circondariale Sanquirico di Monza, tutti con posti prenotati e pieni. Gli eventi sono stati organizzati per offrire un momento di condivisione tra detenuti e ospiti, con menù preparati da chef locali. La partecipazione ha coinvolto diverse persone che hanno scelto di prendere parte a queste iniziative di solidarietà.

Sono tutti sold out i 5 pranzi solidali organizzati alla Casa circondariale Sanquirico di Monza a cura dell’ Associazione Geniattori e Le Crisalidi, le stesse realtà che hanno promosso “Secondo Atto – Festival di Teatro Carcere e Comunità di Monza“, insieme alla direttrice dell’istituto di pena Cosima Buccoliero e al Comune di Monza. Fondazione della comunità Monza e Brianza offre il suo contributo, poi gli enti beneficiari si impegnano a trovare il restante ammontare. Quindi Geniattori e Le Crisalidi hanno proposto alla direzione di trasformare la sala polivalente di via Sanquirico in una grande sala da pranzo per completare la raccolta fondi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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