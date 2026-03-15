Ultimissime Inter LIVE | problema muscolare per Mkhitaryan i retroscena dietro il silenzio stampa nerazzurro Sono tre i nomi per rafforzare la difesa

Durante la giornata, si è saputo che Mkhitaryan ha subito un problema muscolare durante l’allenamento, portando a un silenzio stampa da parte dell’Inter. Inoltre, sono stati resi noti tre nomi candidati a rinforzare il reparto difensivo della squadra. La redazione di Inter News 24 aggiorna costantemente sulle ultime novità provenienti dal club nerazzurro.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di DOMENICA 15 MARZO. Infortunati Inter, arrivano brutte notizie per Mkhitaryan: problema muscolare per lui. Ecco tutti i dettagli. I nfortunati Inter, brutte notizie per Chivu: Mkhitaryan in attesa di valutazioni dopo il problema muscolare rimediato contro l’Atalanta Mercato Inter, quanti cambi in difesa! Sono tre i nomi per rinnovare il reparto arretrato: ecco i profili su cui puntano i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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