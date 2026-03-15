Ultimissime Inter LIVE | I retroscena dietro il silenzio stampa nerazzurro Sono tre i nomi per rafforzare la difesa

Nell’ultima ora, la redazione di Inter News 24 ha aggiornato i lettori con le ultime notizie sulla squadra nerazzurra. Si parla di un silenzio stampa che dura da diversi giorni e dei tre nomi sul tavolo per rinforzare il reparto difensivo. Le fonti confermano che le trattative sono in corso e che l’attenzione rimane alta sul mercato.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di DOMENICA 15 MARZO. Mercato Inter, quanti cambi in difesa! Sono tre i nomi per rinnovare il reparto arretrato: ecco i profili su cui puntano i nerazzurri. Mercato Inter, i nerazzurri vogliono rinnovare il reparto arretrato e puntano forte su ben tre nomi: ecco quali Ultimissime Inter Live di SABATO 14 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: I retroscena dietro il silenzio stampa nerazzurro. Sono tre i nomi per rafforzare la difesa Articoli correlati Ultimissime Inter LIVE: Quante polemiche dopo la sfida contro l’Atalanta! I retroscena dietro il silenzio stampa nerazzurrodi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Ultimissime Inter LIVE: Dumfries torna a lavorare in gruppo! I nomi per rafforzare la difesa nerazzurraCalciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, l’Arsenal piomba su Pio Esposito. Tutto quello che riguarda Ultimissime Inter Temi più discussi: Inter, le news di formazione verso il derby: un dubbio per Chivu; Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata di Serie A Enilive: si fermano Calhanoglu e Bastoni; Formazioni ufficiali Milan-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Calhanoglu, Thuram, Lautaro Martinez, Pulisic, Nkunku, Bonny, Gabbia e Bartesaghi; Live - Da Inter-Milan a Milan-Inter, Chivu un fenomeno: match point scudetto! Le ultimissime. Milan-Inter live, le ultime sulle formazioni: Thuram verso il forfait, Estupinan dal 1'Segui in diretta Milan-Inter, match della 28esima giornata di Serie A ... msn.com Inter-Juventus: le ultimissime sulle probabili formazioniPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it Sky – Inter-Atalanta, le ultimissime di formazione: ecco le scelte finali di Chivu x.com Sky – Inter-Atalanta, le ultimissime di formazione: ecco le scelte finali di Chivu facebook